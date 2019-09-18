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Многоэтажный жилой дом

Как не "прогореть " - что надо знать, покупая квартиру в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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С проблемами, связанными с недвижимостью, сталкиваются многие, кто хочет купить или продать жилье в Молдове: неумение составлять контракты и отсутствие у граждан общей юридической культуры приводят к неприятным последствиям.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Квартиры в Молдове продаются и покупаются ежедневно, однако неприятностей, связанных с недвижимостью, в республике сложно избежать. В эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Александр Якимчук дал полезные советы, которые помогут обезопасить себя при покупке или продаже дорогостоящих квадратных метров. 

По словам собеседника, перед тем, как приобретать недвижимость, покупатель должен внимательно проверить все документы, поскольку "подводные камни" могут скрываться в каждой строчке. Таким образом, невнимательный покупатель может быть обманутым. 

"Перед тем как заключать контракт купли-продажи гражданин, желающий приобрести жилье, должен обратиться в Агентство по кадастру, чтобы проверить, кто является собственником участка земли или квартиры, которую планирует купить. Случается так, что недвижимость может находиться под залогом", - рассказал собеседник.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На данный момент есть ряд судебных споров, связанных с тем, что люди покупают жилье, а затем годами судятся со строительными компаниями.

Чтобы избежать подобных неприятностей, граждане должны обращаться в компании по недвижимости, либо к адвокату или юристу, уточнил Якимчук. 

Но золотым правилом для потенциального покупателя является предварительная и подробная проверка состояния объекта недвижимости. Будущий владелец квартиры должен изучить все документы, связанные с конкретным жильем. Обычно покупатели не анализируют и не проверяют все тонкости контракта, который заключают.

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Теги:
жилье, приобретение, Молдова, недвижимость, квартира


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