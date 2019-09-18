Стало известно, почему граждане Молдовы спят неправильно

Многие граждане нашей страны выбирают неправильные позы для сна - потом об этом придется горько пожалеть, но будет поздно.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik, Андрей Петрик. У каждого человека своя норма сна, определяемая генетикой, утверждают врачи-сомнологи. В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы.

Есть люди короткоспящие, им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного. Есть и длинноспящие - им для восстановления необходимо на несколько часов больше. Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным.

Если человек получает необходимое ему количество сна, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу. Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это - не норма. Ситуация может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна.

Недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но не регулярно, так как большой дефицит сна в будние дни все же окажет влияние на качество бодрствования.

Неправильные позы

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, об этом говорят кардиологи. По словам специалистов, оптимальный вариант — спать на спине. При этом, самая опасная поза для сна — в положении сидя.

Поза "сидя" плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Такой сон чреват расширением вен и тромбозом.

Кроме того, полезно спать днем. От такого отдыха, отмечают медики, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

Пару часиков вздремнуть

Не у всех есть возможность вздремнуть днем, но в народе это считается полезным времяпрепровождением, свидетельствующем о здоровье. Соответствуют ли эти представления действительности – об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал врач-сомнолог Адриан Лупушор.

"Конечно, дневной сон нужен маленьким детям. Дети нуждаются в большем количестве сна, они растут во время сна. Когда они взрослеют, потребность в дневном сне исчезает. Взрослый человек, если он спит ночью 7-8 часов, спать днем, в принципе, не должен", - сказал врач.

Впрочем, есть обстоятельства, когда дневной сон необходим и взрослым людям, утверждает эксперт, однако внезапно резвившаяся дневная сонливость скорее всего повод для тревоги.

"В наше время мы спим на 25% меньше, чем наши дедушки и бабушки, мы поменяли сон на различные вечерние развлечения и действия. Это одна из причин недосыпания. Но если человек ночью спит достаточно долго, то в дневной сиесте он нуждается только если он болен или восстанавливается после болезни. Если здоровый человек никогда не спал днем и вдруг стал нуждаться в дневном сне, нужно искать причину, это может быть проблемой", - разъяснил сомнолог.

Убийственные смартфоны

Наверняка, каждый человек хоть иногда испытывал проблемы со сном и, ложась в постель, никак не мог уснуть. У бессонницы и беспокойного сна есть много причин. Но в нашем веке возникла еще одна.

В домах появилось множество экранов – телевизор, компьютер, смартфон, планшет и другие гаджеты. Зачастую оторваться от них не получается вовсе, и их владельцы продолжают их использовать вплоть до отхода ко сну. Ученые выяснили, что это крайне вредно.

Врач-сомнолог Адриан Лупушор объяснил, как свечение мониторов влияет на наш организм.

"Искусственный свет очень сильно нарушает наш ритм. Пока не было искусственного света, у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело, и просыпался, когда становилось светло", — отметил собеседник.

Как считает специалист, после 6-7 часов вечера стоит избегать искусственного света. Сюда можно отнести и экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной.

"У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается", - подчеркнул Лупушор.

Он отметил, что бессонница проявляется не только отсутствием сна, но и другими симптомами в течение дня: нервозность, хроническая усталость, невнимательность и снижение производительности.

В заключение Лупушор уточнил, что хроническое недосыпание серьезно ослабляет организм. А при низком мелатонине нарушается сердечный ритм, что ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, состоянию тревоги и другим недугам, даже к диабету.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK