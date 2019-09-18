Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 18 сентября для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Александру чел Бун 21-69, 30-62, Армянская 65-73, 96-100, Колумна 72, 72A, 72/3, 76, 101, Хабад Любавич 5, 6, 8, 12, 14,M, Эминеску 61-63, 68-70, О. Гога 1-19, 2-14, Рабби Цирилсон 4, 6, В. Александри 88-92, 117, 131-137 - в период с 08:45 - 16:45.

- Хынчештское шоссе 178-202, Мичурина, 36 - в период с 09:00 - 17:00.

Чеканы:

- ул. Транснистрия 6 - в период с 09:15 - 20:00.

Рышкановка:

- ул. Д. Рышкану 8 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. А. Дога 25 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. А. Мирчешть 44, 46 - в период с 13:00 - 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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