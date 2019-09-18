Владельцев домашних животных в Кишиневе ждут изменения: что нужно знать

Все, что нужно знать владельцам домашних животных: свод правил и обязанностей прописаны в одном регламенте.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Члены муниципального совета Кишинева утвердили регламент по содержанию домашних и бездомных животных в столице. Что из себя представляет этот документ, что предусматривает обязательная процедура регистрации питомца и правила его выгула, кто должен выплачивать налог на четвероногих, и должны ли владельцы братьев меньших платить за их перевозку в общественном транспорте, читайте в обзоре Sputnik.

Обязанности, прописанные на бумаге

Регламент включает целый свод обязанностей для владельцев домашних животных. Вот некоторые пункты, которым необходимо следовать хозяину питомца:

Владелец животного обязана зарегистрировать четвероногого (процедура микрочипирования) в течение трех месяцев со дня его рождения. Также необходимо своевременно проводить ежегодную вакцинацию питомца.

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Важно вовремя проводить профилактику и лечение животного. К примеру, профилактику собакам и кошкам от кожных паразитов и глистов необходимо делать как минимум раз в полгода.

Содержать питомцев, включая животных в зоопарках, цирках, пасеках, аквапарках необходимо в соответствии с санитарно-ветеринарными нормами.

Хозяин обязан обеспечивать животное едой и водой в достаточном для нормального существования количестве, а также нужды в физической активности и выгуле. Также необходимо поддерживать в помещении оптимальную температуру, которая не поставит под угрозу жизнь питомца. Кроме того, нельзя оставлять четвероного без присмотра в общественных местах более чем на час.

Во дворе общего пользования питомец должен держаться на коротком поводке (исключение составляют лишь животные до шести месяцев от роду, которые могут находиться на обычном поводке).

В многолюдных местах собаки обязательно должны быть на поводке, а животные, нуждающиеся в специальном отношении, а также собаки, которые ведут себя агрессивно, - на поводке, в наморднике и в специальной жилетке желтого или оранжевого цвета (так обозначается потенциально опасный четвероногий).

Если животное нанесло травмы другому животному, в том числе смертельные, владелец питомца обязан возместить лечение или стоимость погибшего четвероного его хозяину.

А если вдруг хозяин питомца больше не может его больше содержать, то он обязан найти ему новый дом, а не выбрасывать на улицу. В регламенте даже обозначены варианты – передать четвероного другому человеку, в питомник или обратиться в службу управления и защиты животных.

Налог на собак и кошек

В регламенте обозначено, что владельцам домашних животных рекомендуется стерилизовать беспородных собак и кошек, метисов и не имеющих племенную ценность животных, начиная с шести месяцев.

"Собственникам нестерилизованных собак и кошек нужно выплачивать ежегодно специальный налог на нестерилизованных животных (кроме тех, кому стерилизация противопоказана по медицинским основаниям, обозначенным ветеринарным врачом)", - отмечено в документе.

Там также сказано, что граждане, которые содержат одну или несколько собак, будут платить ежемесячный налог.

В случае беспородных кошек, владельцам придется ежемесячно вносить таксу в случае, если число не стерилизованных животных превышает пять штук.

Однако есть и исключения. Так, от уплаты налога освобождаются на три года владельцы животных, которые стерилизовали питомца, на пять лет – те, кто не только стерилизовал, но вакцинировал и зарегистрировал питомца в базу данных. От уплаты налога освобождены владельцы четвероногих, которые добились побед на соревнованиях и выставках. Пенсионеры и лица с низкими доходами также могут не платить налог за первые пять питомцев, а также кураторы и волонтеры.

В самом документе четко не прописана сумма налога. В мунсовете подчеркнули, что этот вопрос находится еще на стадии обсуждения – будет созвана комиссия, в рамках которой и планируется обсудить этот момент.

На стадии обсуждения регламента говорилось, что размер налога будет варьироваться в пределах 180 леев в год за каждую стерилизованную собаку и около 90 леев в год за каждую стерилизованную кошку, а на содержание фертильных животных – 600 леев в год за собаку и 400 леев за кошку. Однако, как подчеркивалось ранее, в случае своевременной регистрации и стерилизации домашнего питомца, владелец освобождается от уплаты налога на 3 года. При этом предлагаются льготные цены на операцию по стерилизации.

Перевозка в общественном транспорте

Согласно документу, перевозить питомца в общественном транспорте разрешается - собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке (исключение составляют лишь четвероногие, которые по медпоказаниям не могут быть в наморднике). Собаки декоративных пород и кошки перевозятся в переносках, рюкзаках.

"Плата за перевозку животного в общественном городском транспорте приравнивается к тарифу за билет за одного взрослого человека. За исключением животных, которых перевозят руках владельца", - отмечено в регламенте.

Что делать с мертвым животным?

Согласно регламенту, запрещено выбрасывать мертвое животное в мусорные контейнеры. Захоронить скончавшегося питомца нельзя без специального документа, подтверждающего смерть.

В течение трех дней хозяин должен уведомить Реестр животных о смерти питомца, чтобы внести изменения в единую базу данных.

"Специализированное ведомство бесплатно убирает умерших животных в общественных местах, а из квартир, домов и предприятий за счет владельцев", - отмечено в документе.

Захоронить питомца можно лишь на кладбище домашних животных или в биотермические ямы, предназначенных для уничтожения умерших питомцев, или путем сжигания.

А теперь о наказании за нарушение регламента

В документе, к слову, указано, что за какие проступки владельцы домашних животных понесут ответственность.

Согласно действующему законодательству республики, физические и юридические лица ответят за:

содержание собак и кошек в запрещенных местах, неподобающих, антисанитарных или угрожающих жизни и здоровью животного условиях;

содержание не зарегистрированных собак;

выгул в общественных местах без поводка и намордника (с исключениями);

жестокость и пытки по отношению к братьям нашим меньшим;

нарушение карантинных и санитарно-ветеринарных норм, а также за нарушение положений самого регламента.

Размер штрафов за нарушение регламента не прописан в тексте документа. Этот вопрос также планируется обсудить позднее.

А вот за жесткое обращение над животными или убийство братьев наших меньших в Молдове можно угодить в тюрьму или заплатить достаточно крупный штраф. Это предусмотрено в Уголовном кодексе страны. Подробнее об это можно почитать здесь.

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Также в документе прописаны условия содержания, выгула, дрессировки, вязки и так далее. В документе указано даже, как поступать владельцу домашнего животного в случае пропажи питомца. Оговорены в нем и правила по сокращению численности бездомных животных, а также варианты, решения проблемы с содержанием четвероногих, которые остались без дома.

Регламент по содержанию домашних и бездомных животных не менялся в Кишиневе с 2001 года.

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