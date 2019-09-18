В Кишинев привезут новые контейнеры для мусора — крупнее прежних

Ежедневно город производит пять тысяч кубометров отходов — гору мусора высотой и шириной около двадцати метров.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Столичная примэрия закупит новые контейнеры для мусора, такое решение принято на заседании Муниципального совета Кишинева.

Новые контейнеры будут крупнее и вместительнее прежних. Согласно проекту, будет закуплено 700 контейнеров объемом 1,1 кубометр, на общую сумму в четыре миллиона леев.

В настоящий момент в Кишиневе эксплуатируются контейнеры объемом 0,75 кубометра, многие из них неисправны и не подлежат ремонту из-за долгого времени эксплуатации.

По данным статистики, столица ежедневно производит около пяти тысяч кубометров отходов — это куб мусора со сторонами двадцать метров. Для сравнения, высота стандартного девятиэтажного дома составляет около 30 метров.

В Кишиневе установлены более 10 тысяч контейнеров, из которых около 3,5 тысячи — нового типа, приспособленных для обработки современными мусоросборочными машинами.

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