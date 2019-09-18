Акопов и Мокрицкая - о "ТЭФИ-Содружество" и не только

В радиостудии Sputnik Молдова известные российские кинодеятели рассказали о фестивале "ТЭФИ-Содружество-2019" и о будущем телевидения и кинематографа.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Почему фестиваль "ТЭФИ-Содружество" стал столь важным и объединяющим культурным событием, каким образом Кишинев стал местом его проведения, чем важны сериалы в современном медийном пространстве, насколько кинематографична Молдова, и есть ли будущее у молдавского кино – об этом и многом другом беседовали Сергей Цуркану и Валериу Реницэ с президентом фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюсером Александром Акоповым и продюсером, киноведом, генеральным продюсером кинокомпании "Новые люди" Натальей Мокрицкой.

"ТЭФИ-Содружество"-2019 проводится в Молдове впервые.

А учрежден фестиваль в 2011-м, то есть, в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ-Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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