Дорогая Фемида - во сколько обойдется реформа юстиции в Молдове

Попытки реформировать судебную систему в республике предпринимались не раз, однако всегда находились причины, по которым до конца внедрить преобразования в отрасли не представлялось возможным.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Сегодня все стараются найти причины провала проведенной ранее судебной реформы в Молдове, на которую потратили колоссальные суммы.

Масштабные изменения разрабатываются партнерами по коалиции - социалистами и блоком ACUM. Однако в процессе переговоров между ними появились разногласия.

Концепцию реформы юстиции ранее представила в парламенте глава профильного министерства Олеся Стамате. Она выразила позицию правительства страны по поводу изменений в судебной системе и прокуратуре.

"Однако реформа системы юстиции и судебной системы не обойдется государству и налогоплательщикам в круглую сумму", - уточнила Стамате в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Средства понадобятся лишь на работу специальной комиссии, которая будет оценивать профессиональную подготовку судей и прокуроров.

"В общем, реформа не будет дорогостоящей. Необходимы средства на работу комиссии", - уточнила министр.

Согласно документу, разработанному министерством юстиции, 20 членов, входящих в специальную комиссию, "будут ежемесячно получать заработную плату на протяжении всего периода работы". В документе содержатся положения, согласно которым член комиссии будет ежемесячно получать зарплату судьи Высшей судебной палаты - порядка 30 тысяч леев. Арифметический расчет показывает, что на оплату труда 20 членов комиссии государство ежемесячно будет тратить порядка 600 тысяч леев.

"Мы хотим уложиться с этой работой в годовой срок", - подчеркнула министр.

Естественно, что новое правительство при внедрении реформы будет полагаться на внешнюю финансовую помощь из-за рубежа, отметила чиновница.

"Сейчас мы ведем переговоры с нашими партнерами по развитию. Мы попросили их о помощи, в том числе и финансовой, в реализации этой реформы. Надеемся, что получим положительный ответ, а работа Комиссии будет оплачена из средств, поступивших в виде финансовой помощи из-за рубежа", - уточнила Стамате.

Почему реформа юстиции "тормозила" ранее?

Бывший судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Станислав Павловский утверждает, что прогресс в данной сфере затормозился в силу ряда факторов: отсутствия политической воли, понимания международными экспертами реальной ситуации в правосудии Молдовы.

"К нам приезжали международные эксперты с отличной подготовкой, они прошли самый тщательный профессиональный отбор в ЕС. Однако их знания и опыт более применимы к ситуации в их странах, в их правовых системах, но они понятия не имели о реальном положении дел в юстиции Молдовы", - рассказал Павловский.

Однако в реальности случилось так, что на протяжении последних лет эта реформа не была направлена на рядовых граждан страны и тех, кто работает в системе, - самих судей, подчеркнул собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Вам хорошо известно, что повысили зарплаты судей и прокуроров, улучшили условия их выхода на пенсию. Я не утверждаю, что этого не надо было делать, так как именно достойная оплата труда и социальное обеспечение после выхода в отставку являются основополагающими столпами в вопросе независимости юстиции. Однако не этот вопрос являлся целью реформы - необходимо было, чтобы создавались законодательные условия, чтобы все работали в рамках легального поля", - уточнил Павловский.

Если не провести фундаментальные изменения в системе, можно менять генеральных прокуроров одного за другим, но положение дел в отрасли юстиции не улучшится, уверен эксперт.

По словам юриста, системные проблемы уже были определены, а решения предлагались неоднократно. Но власть в 2012-2013 годах даже не хотела слышать о внедрении этих изменений. В нашей стране отсутствуют стандарты сбора доказательств и улик, а механизмы вынесения судебных решений и наказаний за преступление до конца не отлажен, утверждает эксперт.

В конце августа новые молдавские власти представили концепцию реформы юстиции, которая предполагает, среди прочего, изменение процесса избрания генерального прокурора. Оценивать работу действующих судей и прокуроров, а также решать, кто из них достоин занимать свои рабочие места, будет специальная комиссия, в которую войдут, в том числе, и иностранцы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK