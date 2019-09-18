Нэстасе попросил ФБР помочь найти Плахотнюка и Шора

Помощь в установлении местонахождения и предоставлении молдавской юстиции всех, кто участвовал в банковской краже, Нэстасе попросил в рамках визита в США.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился за помощью в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой помочь найти бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и лидера Партии "Шора" Илана Шора.

Об этом глава МВД сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"В качестве вице-премьера и министра внутренних дел удалось официально включить в повестку ФБР темы кражи миллиарда, ландромат международной мафии и другие схемы, которые развалили финансово-банковскую систему", - сообщил Нэстасе.

По его словам, в ходе визита Нэстасе в США у него состоялись встречи с высокопоставленными чиновниками ФБР.

"Вручил им письмо, которым прошу американских партнеров представить всеобъемлющую помощь в установлении местонахождения и предоставлении молдавской юстиции всех, кто совершил это беззаконие, начиная с Плахотнюка и Шора и всех их сообщников. Получил заверения, что ФБР окажет нам поддержку", - заключил Нэстасе.

Уголовные дела на Плахотнюка

Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии.

Кроме того, в начале августа Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка. Правоохранительные органы РФ обвиняют Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом.

Он обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Кроме того, Плахотнюк является фигурантом уголовного дела 2018978175, полученного от румынских властей, по аспекту преступлений – формирование преступной группировки, шантаж, мошенничество и отмывание денег. По данным румынского портала G4Media.ro, в апреле 2017 года прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) возбудили дело в связи с созданием преступной группы, шантажом, мошенничеством и отмыванием денег после того, как бизнесмен Вячеслав Платон подал уголовную жалобу в этом отношении. Платон утверждал, что Плахотнюк организовал "захват" его бизнеса через молдавские власти. В феврале 2018 года DIICOT обратилась в Бухарестский трибунал с просьбой утвердить заявление о передаче уголовного дела в Молдову. Через несколько месяцев дело передали молдавским правоохранительным органам.

Расследование в отношении Шора

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Экс-примара Оргеева, а ныне депутата парламента страны Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор.

Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили. Новая дата рассмотрения дела по существу - 27 сентября 2019 года.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу.

Согласно закону о статусе депутата, в течение срока мандата парламентарий пользуется неприкосновенностью, которую, по решению высшего законодательного органа, с Шора сняли в середине августа 2019-го.

В Генпрокуратуре Молдовы ранее сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Иланом Шором в период с 14 по 17 июня. Позже министерство внутренних дел Молдовы объявило его в национальный и международный розыск.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK