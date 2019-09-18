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Парламент Республики Молдова

В парламенте заслушают Харунжена, Кавкалюка и еще пять человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Слушания в рамках следственной парламентской комиссии состоятся 20 сентября, приглашения для участия в них уже направлены семи лицам.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Семеро человек, в том числе бывший генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, будут заслушаны парламентом по делу о попытке организации антиконституционного путча Демпартией. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook вице-спикер Михай Попшой, который также является председателем парламентской комиссии по расследованию обстоятельств тех событий. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокуратура объяснила решение не открывать дело по запросу Демпартии

"Вместе с членами комиссии решили прислать приглашения, чтобы заслушать экс-генпрокурора Эдуарда Харунжена, бывшего и.о. Службы госохраны и защиты Анатолие Голя, главу Ассоциации прокуроров Александру Кладко, бывшего замначальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюка, экс-первого зама Генинспектората карабинеров Михаила Чубачука, директора ГП "Молдпрес" Андрея Волентира и директора компании "Телерадио Молдова" Екатерину Стратан", - говорится в сообщении.

Заседание следственной парламентской комиссии запланировано на пятницу, 20 сентября.

Решения Генпрокуратуры

Министр внутренних Андрей Нэстасе ранее требовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. 

ФБР
CC BY 2.0 / Andy L / IMG_4155
Нэстасе попросил ФБР помочь найти Плахотнюка и Шора

Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах". 

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы фактические и правовые ошибки при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля ранее заявлял Sputnik, что открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня

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