Новая объездная дорога в Комрате станет чудом инженерного искусства

Дорожное покрытие будет многослойным, со специальным бронирующим слоем и водоотводными сооружениями, которые сберегут и магистраль, и окружающую природу.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Новая объездная дорога в Комрате станет одним из самых крупных инфраструктурных проектов в Гагаузии. Об этом заявляют в администрации автономии.

В строительстве дороги заняты более 400 работников и десятки единиц строительной техники, с общим бюджетом проекта в 59,5 миллиона евро. Работы, которые ведет турецкая компания, согласно плану, будут завершены в 2021 году.

Средства на строительство объездной дороги выделили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. На участке протяженностью 19 километров планируется пострить шесть мостов, водоотводные и дренажные сооружения.

Согласно проектной документации, дорожное покрытие будет многослойным, из песка, щебеночного дренажа и укрепляющего бетонного слоя, поверх которого накладывается 4-сантиметровый слой асфальта, зафиксированный 5-сантиметровым бронирующим слоем. Дренажные сооружения должны защитить сельскохозяйственные посадки по обеим сторонам новой дороги.

За год выполнено около 40 процентов строительных работ, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

В последующие четыре года власти автономии намерены реализовать комплексную программу реабилитации дорог в Гагаузии.

Специально для реализации этого проекта турецкая компания открыла в Гагаузии асфальтобетонный завод мощностью производства 240 тонн в сутки.

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