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Пластикова посуда

В Молдове введут штрафы за продажу пластиковых пакетов и посуды

© Sputnik / Игорь Самойлов
Общество
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Как выяснилось, ранее никакого наказания за нарушение"антипластикового" закона предусмотрено не было.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Парламентская юридическая комиссия одобрила законопроект о назначении штрафов за продажу в Молдове пластиковых пакетов и пластиковой одноразовой посуды.

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Штрафы за продажу пластиковых пакетов и посуды, в том числе пластиковых соломинок, вилок, ножей, ложек и других принадлежностей, в соответствии с законопроектом, будут применяться начиная с 1 января 2021 года.

Этот законопроект должен исправить погрешности принятого в начале августа законопроекта о запрете с 1 января 2020 года продажи в Молдове пластиковых пакетов толщиной более 50 микрон. Выяснилось, что никакого наказания за нарушение этого закона предусмотрено не было.

Проект поправок в Кодекс о правонарушениях, регламентирующий наказание за нарушение "антипластикового" закона, предстоит принять на пленарном заседании парламента.

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Теги:
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