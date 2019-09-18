Дело о "пшике" - в столице будут жестко карать тех, кто даст волю воображению

Граффити все чаще появляются на стенах многоэтажных домов, исторических и административных зданий молдавской столицы, уличным художникам это кажется искусством, представителям правоохранительных органов - вандализмом, наказание за такие поступки - суровое.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Граффити и стрит-арт – явление все еще пока новое для Кишинева, но уже полюбившееся жителям и гостям молдавской столицы.

На улицах, в подземных переходах, на стенах зданий и других городских объектах - живопись соседствует с нами в самых разных проявлениях урбанистического искусства – от надписей, граффити до настоящих "фресок".

Однако с точки зрения законодательства эти изображения, наносимые аэрозольными красками, особенно, если они находятся на исторических или административных зданиях, могут рассматриваться как акты вандализма, а молдавский закон в этом смысле суров и предусматривает строгие наказания.

Особое недовольство вызывают эти рисунки и надписи в примэрии муниципия Кишинев. Сотрудники столичной мэрии не успевают закрашивать все то, что "намалевали" уличные художники. Поэтому просят горожан и гостей Кишинева выбирать другие площади под выражение талантов и не превращать Кишинев в пестрое полотно.

В муниципии уточнили - за порчу государственной и частной недвижимой собственности, за рисунки и надписи, которые юные художники без разрешения оставляют на стенах зданий, предусмотрено суровое наказание.

В соответствии со статьей 288 Уголовного кодекса Молдовы, штрафы за такое проявление стрит-арта могут достигать от 27 до 42 тысяч леев. Также любители порисовать на стенах могут отработать свою шалость бесплатно, выполняя общественно-полезные работы от 140 до 200 часов, либо даже получить тюремный срок до 1 года.

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