В Гагаузию прибыла гуманитарная миссия из Санкт-Петербурга

В Комрате высоко ценят тесные межрегиональные связи с Северной столицей России, отметила Ирина Влах.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном, который возглавляет гуманитарную миссию, прибывшую в автономию.

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В этой связи в Гагаузии стартовали мероприятия с участием представителей власти, деятелей культуры, образования, здравоохранения и спорта Санкт-Петербурга.

Влах отметила, что в Комрате высоко ценят тесные межрегиональные связи с Северной столицей России.

"При контактах с другими регионами России мы всегда приводим в пример наши отношения с правительством Санкт-Петербурга. С 2015 года были реализованы крупные гуманитарные проекты, на новый уровень вышло взаимодействие в сфере культуры и медицины", - сказала Влах.

По ее словам, гуманитарная миссия Санкт-Петербурга позволяет жителям Гагаузии "прикоснуться к богатым традициям российской культуры, наладить обмен опытом и знаниями в различных областях".

Сергей Мовчан заверил, что в Санкт-Петербурге внимательно следят за событиями в Гагаузии и рассчитывают на углубление сотрудничества.

Он отметил, что встреча состоялась в день, когда одновременно в Санкт-Петербурге проходит инаугурация нового губернатора Александра Беглова.

"Тем не менее, мы не стали переносить давно намеченную дату и прибыли к вам в представительном составе", - сказал Мовчан.

В рамках работы гуманитарной миссии анонсирован концерт петербургских исполнителей в комратском Доме культуры, мастер-классы для театралов, народных ремесленников, библиотекарей, тренинги для врачей и другие события.

Гуманитарная миссия Санкт-Петербурга также провела расширенную встречу с членами и сотрудниками аппарата Исполнительного комитета Гагаузии.

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