21:40 18 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.71
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном

В Гагаузию прибыла гуманитарная миссия из Санкт-Петербурга

© Photo: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0

В Комрате высоко ценят тесные межрегиональные связи с Северной столицей России, отметила Ирина Влах.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном, который возглавляет гуманитарную миссию, прибывшую в автономию.

Пара: продвигаем молдавскую культуру на фестивале в Санкт-Петербурге>>>

В этой связи в Гагаузии стартовали мероприятия с участием представителей власти, деятелей культуры, образования, здравоохранения и спорта Санкт-Петербурга.

Влах отметила, что в Комрате высоко ценят тесные межрегиональные связи с Северной столицей России.

"При контактах с другими регионами России мы всегда приводим в пример наши отношения с правительством Санкт-Петербурга. С 2015 года были реализованы крупные гуманитарные проекты, на новый уровень вышло взаимодействие в сфере культуры и медицины", - сказала Влах. 

Михаил Давыдов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Давыдов: гагаузы – трудолюбивый народ, очень дружественный России

По ее словам, гуманитарная миссия Санкт-Петербурга позволяет жителям Гагаузии "прикоснуться к богатым традициям российской культуры, наладить обмен опытом и знаниями в различных областях".

Сергей Мовчан заверил, что в Санкт-Петербурге внимательно следят за событиями в Гагаузии и рассчитывают на углубление сотрудничества.

Он отметил, что встреча состоялась в день, когда одновременно в Санкт-Петербурге проходит инаугурация нового губернатора Александра Беглова. 

"Тем не менее, мы не стали переносить давно намеченную дату и прибыли к вам в представительном составе", - сказал Мовчан.

В рамках работы гуманитарной миссии анонсирован концерт петербургских исполнителей в комратском Доме культуры, мастер-классы для театралов, народных ремесленников, библиотекарей, тренинги для врачей и другие события.

Гуманитарная миссия Санкт-Петербурга также провела расширенную встречу с членами и сотрудниками аппарата Исполнительного комитета Гагаузии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Россия снова помогла Гагаузии гуманитарной помощью
Россия передала подарки жителям Гагаузии на Храм Комрата
Как посол России познакомился сразу со всей Гагаузией
Чебан: почему гагаузы любят Россию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
Елена Аршакян
Режиссер из Армении Аршакян: большая честь - участвовать в "ТЭФИ-Содружество"
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться