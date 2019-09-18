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Марина Таубер

Марину Таубер поместили под домашний арест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Судебная инстанция несколько часов решала, какую меру пресечения применить по отношении к лишенному иммунитета депутату от "Партии" Шор".

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Депутата молдавского парламента Марину Таубер поместили под домашний арест на 30 суток. Соответствующее решение принял в среду суд столичного сектора Чеканы. 

Сама Таубер заявила журналистам, что не понимает обвинений, которые предъявляет ей прокурор, а также сообщила, что не собиралась скрываться от следствия.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Задержание Таубер и Апостоловой: что заявили в Генпрокуратуре Молдовы

В понедельник, 16 сентября, исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу потребовал снять депутатскую неприкосновенность с парламентариев, представляющих Партию "Шор", Марины Таубер и Регины Апостоловой. Большинство проголосовало "за". В тот же день Таубер и Апостолову задержали, как заявили в Генпрокуратуре, из-за того, что "они покинули зал заседаний парламента и отправились в неизвестном направлении".

Робу с трибуны парламента заявил, что на данный момент у следствия есть основания полагать, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля над одним из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии парламента Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. 

ФБР
CC BY 2.0 / Andy L / IMG_4155
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Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Таким образом, трое из семерых членов фракции Партии "Шор" остались без депутатской неприкосновенности.

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