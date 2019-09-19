Пока вы спали: закрытие ТЭФИ в Кишиневе, взрыв Афганистане, диагноз Заворотнюк

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КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В Кишиневе прошла официальная церемония закрытия фестиваля "ТЭФИ-Содружество". Во Дворце Республики состоялось награждение создателей сериалов, признанных лучшими.

Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходил в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

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В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari "ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия

Число погибших при взрыве в Афганистана выросло до 12 человек

Число погибших в результате взрыва в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12 человек, более 60 получили ранения, заявили РИА Новости представитель губернатора провинции Гулислам Сияль.

Ранее сообщилось, что семь человек погибли, 85 ранены.

"У нас на данный момент 12 погибших и более 60 раненых", - сообщил Сияль.

По его словам, взрыв прогремел возле центральной больницы города Калат, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Он добавил, что раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве.

د زابل ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان وایي چې دې پېښه کې تر اوسه ۲۰ کسان شهیدان شوي او له ۹۰ کسانو زیات ټپیان دي. حق بیان وایي روغتون پوره له منځه تللی ټپیان او مړي له کنډوالو لاندې دي.#Zabul #Qalat pic.twitter.com/knGOLj0JiQ — RTA Pashto (@rtapashto) 19 сентября 2019 г.

Подробности диагноза Заворотнюк

Диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк установили в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, однако оперироваться артистка решила в Германии, рассказал академик РАН, научный руководитель и почетный президент института Александр Коновалов.

"Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция – это важная, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение", — сказал он.

Коновалов уточнил, что также требуются облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.

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"Это непростые препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", — пояснил академик.

Он также добавил, что глиобластома — одна из самых опасных и "по сути неизлечимых опухолей".

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