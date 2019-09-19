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Исправительное учреждение

Тюремная сага: как заключенного в Молдове хотели освободить раньше срока

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Пообещав помочь освободить мужа из мест лишения свободы, злоумышленники попросили заплатить им крупную сумму.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Двух мужчин задержали сотрудники органов по борьбе с коррупцией за то, что те пытались получить крупную сумму денег у супруги одного из заключенных, чтобы тот вышел раньше срока. 

Преступление
CC0 / Pixabay / un-perfekt
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Как сообщили в четверг в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), злоумышленники действовали в сговоре с другим заключенным пенитенциара №13.

Следствие установило, что подозреваемые требовали у женщины 7 тысяч 150 евро. Она рассказала правоохранителям: мужчины заявляли, что могут повлиять на чиновников, чтобы те приняли решение в пользу ее супруга, уменьшив ему срок лишения свободы.

На допросе подозреваемые признали свою вину. Одного из них поместили под 72-часовой арест, а второй сотрудничает со следствием и будет находиться на свободе до решения судебной инстанции.

Обоим, согласно действующему законодательству, грозит до 6 лет тюремного заключения.

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Теги:
Молдова, преступление


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