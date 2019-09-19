Лицей в Копчаке стал "побратимом" гимназии из Санкт-Петербурга

В Копчаке состоялось подписание соглашения между лицеем имени Янакогло и гимназией №343 Невского района Петербурга.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В гагаузском селе Копчак в присутствии гостей из Санкт-Петербурга, представителей Исполнительного комитета Гагаузии и учащихся состоялось подписание соглашения между лицеем Янакогло и гимназией №343 Невского района северной столицы России.

Документ предусматривает тесное образовательное и культурное сотрудничество между лицеем села Копчак и гимназией Санкт-Петербурга, сообщает сайт колхоза "Победа".

Документ своими подписями скрепили директор лицея имени Янакогло Ольга Хаджиогло и директор ГБОУ гимназии №343 Невского района Санкт-Петербурга.

В рамках визита представителей из Санкт-Петербурга был подарен сертификат о получении комплектов книг для первоклассников "Моя первая библиотека".

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