Лицей в Копчаке стал "побратимом" гимназии из Санкт-Петербурга

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. В гагаузском селе Копчак в присутствии гостей из Санкт-Петербурга, представителей Исполнительного комитета Гагаузии и учащихся состоялось подписание соглашения между лицеем Янакогло и гимназией №343 Невского района северной столицы России.
Документ предусматривает тесное образовательное и культурное сотрудничество между лицеем села Копчак и гимназией Санкт-Петербурга, сообщает сайт колхоза "Победа".
Документ своими подписями скрепили директор лицея имени Янакогло Ольга Хаджиогло и директор ГБОУ гимназии №343 Невского района Санкт-Петербурга.
В рамках визита представителей из Санкт-Петербурга был подарен сертификат о получении комплектов книг для первоклассников "Моя первая библиотека".
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