В ЦИК рассказали, что должны сделать кандидаты в мэры и советники

Четверг, 19 сентября, - это последний день, когда кандидаты могут подать заявки на регистрацию для участия во всеобщих местных выборах, которые пройдут 20 октября.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Кандидаты в примары (мэры) и местные советники должны временно оставить должности, которые они занимают. Речь идет о периоде избирательной компании, в которой они участвуют.

"Центризбирком обращает внимание зарегистрированных кандидатов на должности примаров или местных советников, которые попадают под действие части 3 статьи 13 Кодекса о выборах, что они должны приостановить деятельность в должности, которую занимают", - говорится в сообщении ЦИК.

В соответствии с действующим законодательством, электоральные конкуренты должны представить в избирательный орган документы, доказывающие, что они оставили занимаемый пост на период избирательной кампании. Сделать это следует в течение трех дней с момента регистрации, как кандидата.

Под действие статьи попадают вице-премьеры, министры и члены правительства, руководители центральной публичной власти, главы и заместители руководителей районов, примары и вице-примары, преторы и вице-преторы.

Четверг, 19 сентября, - это последний день, когда кандидаты могут подать заявки на регистрацию для участия во всеобщих местных выборах, которые пройдут 20 октября.

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По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

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