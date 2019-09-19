Мэри — гроза контрабандистов Молдовы: собака нашла в бензобаке тысячи сигарет

Черного спаниеля по кличке Мэри проклинают все контрабандисты нашей страны. Благодаря своему нюху, она ухитряется извлекать спрятанное ими из самых невероятных укрытий.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Спаниель по кличке Мэри обнаружил одну из самых крупных партий контрабандных сигарет за последнее время.

В ходе осмотра на Леушенской таможне маршрутного автобуса, следующего рейсом Кишинев-Тимишоара, служебная собака сделала стойку у боковой стенки транспортного средства.

В специально оборудованном тайнике в топливном баке машины таможенники обнаружили при детальном осмотре 44 тысячи сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

Автобус и контрабандный груз арестованы Таможенной службой. Идет расследование с целью выявить соучастников правонарушения.

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