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Девочка с собакой

Мэри — гроза контрабандистов Молдовы: собака нашла в бензобаке тысячи сигарет

© Sputnik / Наталья Айриян
Общество
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Черного спаниеля по кличке Мэри проклинают все контрабандисты нашей страны. Благодаря своему нюху, она ухитряется извлекать спрятанное ими из самых невероятных укрытий.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Спаниель по кличке Мэри обнаружил одну из самых крупных партий контрабандных сигарет за последнее время.

В ходе осмотра на Леушенской таможне маршрутного автобуса, следующего рейсом Кишинев-Тимишоара, служебная собака сделала стойку у боковой стенки транспортного средства.

В специально оборудованном тайнике в топливном баке машины таможенники обнаружили при детальном осмотре 44 тысячи сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

Автобус и контрабандный груз арестованы Таможенной службой. Идет расследование с целью выявить соучастников правонарушения.

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Теги:
контрабанда


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