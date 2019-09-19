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Тина на воде

Местная администрация Кишинева обещает "навсегда" чистые пляжи и озера

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Cпециалисты Центра общественного здоровья Кишинева взяли анализы песка и воды. Процедуру повторят через 10 дней после обработки дезинфицирующим раствором.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Пляж в кишиневском парке "Валя Морилор" начали чистить в четверг. Об этом сообщили в местной администрации.

"Для наведения чистоты используются экологические методы – механическая пульверизация дезинфицирующего раствора, который полностью безопасен для флоры и фауны", - сообщили в примэрии молдавской столицы.

Тем же методом планируется провести обработку воды в озере. 

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Как уточнили в местной администрации, рабочие очистили всю территорию пляжа, площадь которого составляет около одного гектара.

По словам главы "Зеленого хозяйства" Кишинева Сергея Карпа, соответствующие меры предприняты для того, чтобы открыть развлекательную зону для отдыха и купания.

Еще до обработки дезинфицирующим раствором специалисты Центра общественного здоровья Кишинева взяли анализы песка и воды. Планируется, что эта процедура повторится через 10 дней. Тогда эксперты должны сообщить, насколько эффективны принятые меры.

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По указанной выше технологии предприятие намерено очистить пляж, воду в озере и все аллеи парка "Ла Извор".

Аэраторы в водоемах

Некоторое время назад в парке "Валя Морилор" было установлено современное оборудование для очистки воды. Так, 16 аэраторов и устройств по дезинфекции будут постоянно обеспечивать чистоту воды и создавать экологически чистую среду обитания для рыбы и других представителей фауны. 

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Аэраторы установлены по половине периметра озера у зоны, прилегающей к пляжу. Технология очистки воды - абсолютно безопасна, суть работы устройств заключается в выделении чистого кислорода со дна водоема, который затем поднимается на поверхность. 

Карп заявил, что работа систем аэрации позволит в будущем избежать массового мора рыбы в водоеме, что не раз происходило ранее.

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Более того, постоянное подводное движение потоков позволит прекратить процесс заиливания озера. Эффекты от работы установок можно будет заметить через месяц, когда вода полностью очистится.

Оборудование, предназначенное для распространения дезинфицирующего раствора в воде, будет распространять его с плотностью в 3 тонны на гектар. Такие же агрегаты планируют установить на всех водоемах Кишинева, где есть пляжи. Техника для очистки воды приобретена в США и обошлась муниципальному бюджету Кишинева в 1,8 миллиона леев.

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