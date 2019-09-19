За 20 лет число перенесших инсульт в Молдове выросло более чем в три раза

В Молдове стартует Национальная программа по борьбе с острыми нарушениями кровообращения, их упреждению и минимизации последствий.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Число людей, состоящих на медицинском учете по причине апоплексии, за последние двадцать лет увеличилось почти в три раза. Об этом заявили участники конференции, организованной Ассоциацией инсульта Молдовы.

По медицинской статистике, если в 1995 году были около 21 тысяча пациентов с подобным диагнозом, то к 2018 году этот показатель вырос до 78 тысяч человек.

По заявлению участников конференции, для эффективного лечения последствий инсультов в Молдове необходима масштабная техническая и инфраструктурная модернизация в системе здравоохранения. Это необходимо для снижения остроты сопутствующих болезни последствий, смертных исходов и случаев, когда люди становятся инвалидами.

Врачи Молдовы нуждаются в современном оборудовании, компьютерных томографах и новых лекарствах, которые помогают бороться с этим заболеванием, считают участники медицинского форума. Необходимо создать сеть специализированных медицинских отделений по оказанию помощи перенесшим инсульт.

Конференция приурочена к старту Национальной программы по борьбе с инсультом, его упреждению и минимизации последствий. В конференции участвуют врачи и администраторы в области медицины из более чем 30 стран мира.

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