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Бездомные собаки

В Кишиневе создают Службу защиты животных — теперь будет, к кому обратиться

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Новой службе предстоит создать и вести Реестр учета бездомных животных, а также Реестр домашних животных в муниципии Кишинев.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Защитники бездомных и оставленных без присмотра животных, любители и противники собак и кошек наконец обрели профильное учреждение, куда можно будет обращаться за консультациями. В Кишиневе в структуре Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет создана Служба защиты животных.

Решение о создании этого органа приняли советники Муниципального совета Кишинева. Новой службе предстоит создать и вести Реестр учета бездомных животных, а также Реестр домашних животных в муниципии Кишинев.

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Проект регламента Службы защиты животных предстоит представить примару столицы в 15-дневный срок со дня принятия решения. Регламент должен быть разработан в сотрудничестве с общественными организациями по защите животных.

На разработку и ведение двух реестров будет выделено из муниципального бюджета по 200 тысяч леев на каждый. Кроме того, ежегодно будет выделяться 300 тысяч леев на финансирование муниципальной программы бесплатной стерилизации домашних животных.

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Еще 600 тысяч леев будет выделяться на развитие программы бесплатного оснащения животных микрочипами и на их бесплатную регистрации домашних животных.

На финансирование Центра по стерилизации бездомных животных из бюджета Кишинева будет выделен 1 миллион леев.

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Теги:
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