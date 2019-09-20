Кишинев - город парадоксов, или Почему всех водителей пустили по кругу

Круговое движение, организованное на ряде транспортных развязок Кишинева, стало для автомобилистов настоящей проблемой - водители мучаются в пробках и не раз вспоминают недобрым словом бывшего городского голову Киртоакэ.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Круги - на главных перекрестках города, круги - в глазах у автомобилистов от скопления машин, стоящих в пробках. Водители теряют время и нервы и не могут до конца понять - как можно было превратить транспортные развязки, соединяющие сектора города, в настоящее круги ада.

Автомобилисты, с которыми встретился корреспондент Sputnik Молдова, рассказали в блиц-интервью, что перед введением кругового движения надо было сто раз подумать.

"Этот круг не помогает, а лишь создает проблемы. Сейчас, осенью, в городе стало гораздо больше машин. Приходится выезжать из дома раньше на 30-35 минут, которые отводишь на простаивание в пробках перед кругом для поворота на Московский проспект. Уже не один раз опаздывал на работу и получал замечания от начальства", - рассказал один из водителей, проживающий в столичном секторе Чеканы и ежедневно испытывающий подобные трудности.

Другой, к которому обратился корреспондент Sputnik, также посетовал, что эти круговые развязки изматывают нервы, заставляют еще раз вспомнить бывшего генерального примара столицы недобрым словом.

"Зачем внедрять у нас все то, что ты видел в близлежащих к Молдове странах? Ведь необходимо было узнать мнение автомобилистов, посоветоваться с экспертами, которые бы подсказали, как решить проблему пробок в наиболее оживленных местах Кишинева", - рассказал водитель.

В свою очередь, заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару заявил корреспонденту Sputnik, что круговое движение на перекрестках проблему пробок в столице не решает, а, наоборот, ее усугубляет. Примером тому может послужить круг на Алеко Руссо — Московский проспект: по статистике правоохранительных органов, ДТП там стали происходить чаще.

В частности, Кожокару заявил, что дальнейшее введение кругового движения на центральных улицах города (что исключать нельзя - ред.) способно и вовсе парализовать автотрафик на часы и спровоцировать настоящий транспортный коллапс. Все зависит от того, как быстро будет расти транспортный поток в Кишиневе в ближайшие полтора-два года.

"Возьмем, к примеру, круговую развязку на пересечении Московского проспекта, улицы Алеку Руссо, Киевской и Богдан Воевод. Эта развязка построена с очень ограниченным пространством для дислокации этого круга", — заявил Кожокару.

Как отметил эксперт, "во-первых, круг должен быть хотя бы в два раза шире, с тем расчетом, чтобы в него вливалось хотя бы три-четыре полосы. А так как там развязка рассчитана всего на две полосы, то водители испытывают неудобство, подолгу "стоят", треплют нервы".

По мнению эксперта, введение кругового движения — мера поспешная, необдуманная и преждевременная. Собеседник утверждает: либеральная местная власть столицы поторопилась с круговым движением на главных автомобильных артериях города.

"Чтобы установить круговое движение необходима серьезная перестройка улиц, необходим просторный круг с четырехполосной системой въезда и выезда из него. А при такой реконструкции улиц введение кругового движения уже приводит к транспортному коллапсу", — отметил Кожокару.

Эксперты отмечают, что пропускная способность большинства кишиневских автомобильных дорог рассчитывалась на семидесятые годы прошлого столетия, то есть на трафик 25-30 тысяч автомобилей. А сегодня только в одном лишь центре столицы постоянно сосредоточены порядка 150 тысяч транспортных средств, в то время, как в масштабах муниципия эта цифра близка к 500 тысячам авто.

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