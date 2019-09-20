Нистора Грозаву допрашивают прокуроры

На данный момент правоохранительные органы не задерживали бывшего замглавы кишиневской администрации.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Бывшего вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву в пятницу утром допрашивают прокуроры. Информацию об этом подтвердил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

По словам собеседника, пока речь не идет о задержании Грозаву.

Однако дело, по которому допрашивают бывшего городского чиновника, пока не раскрывают.

Грозаву был вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года до начала июля 2019-го, когда муниципальный совет решил отправить его в отставку.

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