11:34 20 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Обыски. Архивное фото

Обыски в Молдове: проверки связаны с делом о концессии аэропорта Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
143 0 0

По данным источников Sputnik, проверки проводятся по нескольким адресам - связаны они с расследованием правоохранительных структур дела о концессии аэропорта.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в пятницу обыски по делу о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос.

Источники Sputnik сообщили, что проверки проводятся у членов комиссии, имевших отношение к процедуре сдачи аэропорта в концессию.

Дрон: от нас скрывают юридические детали сделки по аэропорту Кишинева>>>

В четверг, 19 сентября, молдавские парламентарии сняли депутатскую неприкосновенность с Владимира Чеботаря, представляющего фракцию демократов. 

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Новые данные о концессии аэропорта Кишинева: доклад представили в парламенте

С таким требованием к высшему законодательному органу страны обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу. С трибуны парламента и.о. руководителя Генпрокуратуры заявил, что Чеботарь в 2013 году, используя служебное положение и превысив служебные полномочия, в интересах преступной группировки способствовал передаче контроля над госпредприятием Международный аэропорт Кишинева путем инициирования проекта государственно-частного партнерства для концессии "воздушной гавани". Как отметил Робу, цель заключалась "в передаче государственного объекта экономическому агенту, созданному и управляемому преступной группировкой". 

Додон: ВСБ обсуждал возврат Air Moldova и аэропорта Кишинева государству>>>

Сам депутат заявил, что не согласен с происходящим. Он заявил, что не находился в составе правительства в момент принятия первых решений о концессии аэропорта.

Проверка концессии

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. 

Аэропорт
© Sputnik / Евгений Панасенко
В ВСБ считают, что контракт о концессии аэропорта Кишинева надо расторгнуть

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Споры вокруг аэропорта

NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Эксперт: аэропорт "прошляпили" из-за внутрипартийной борьбы>>>

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable. 

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент может аннулировать концессию аэропорта и приватизацию Air Moldova

В правительстве Молдовы объявили, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки.

Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор рассматривается на данный момент в прокуратуре.

Президент Молдовы Игоря Додона, в свою очередь, заявлял, что он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Скандал в Молдове, в который угодили Ротшильды: история набирает обороты
Муравский: о судьбе аэропорта вполне можно договориться
Майя Санду ответила, уйдет ли Брынзан в отставку после сделки по аэропорту
Теги:
обыски, аэропорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Лауреаты фестиваля ТЭФИ-Содружество: кому достались статуэтки
Лауреаты фестиваля "ТЭФИ-Содружество": кому достались статуэтки
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков откроют в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться