Президент вручил судьям Конституционного суда удостоверения - видео

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу вручил судьям Конституционного суда удостоверения магистратов Высшей инстанции. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"К этому составу Конституционного суда с моей стороны больше доверия. Надеюсь, что и со стороны граждан Республики Молдова. Хочу заверить, что со стороны администрации президента, уверен, что и со стороны других госинститутов, не будет давления. Вы должны быть примером для всей судебной системы. У вас важная задача – восстановить имидж и доверие к Конституционному суду", - сказал Додон.

Ранее, 30 июля, Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, Люба Шова и Николае Рошка были утверждены постановлением правительства 15 августа, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа. В этот же день новые судьи КС принесли присягу перед высшим законодательным органом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

А 19 августа судьи КС выбрали председателем инстанции Владимира Цуркана.

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