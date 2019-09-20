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Нистор Грозаву

Бывший вице-мэр Кишинева отпущен под подписку о невыезде

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Общество
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Нистор Грозаву проходит по делу о мошенничестве, фальсификации доказательств, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий – речь о махинациях с земельными участками примэрии.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Бывшего вице-примара молдавской столицы Нистора Грозаву после допроса отпустили под подписку о невыезде. Информацию об этом подтвердил в Генеральной прокуратуре страны.

"В пятницу были задокументированы несколько человек, подозреваемых в мошенничестве, фальсификации доказательств, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. Все они – сотрудники муниципального предприятия, примэрии Кишинева, в том числе бывший вице-примар", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подробности обысков в примэрии Кишинева: уголовные дела и 10 подозреваемых

Как уточнили в ведомстве, кроме троих сотрудников местной администрации в деле фигурируют другие физические и юридические лица.

Кроме Грозаву на допрос доставили и сотрудника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений примэрии Кишинева.

"Оба подозреваемых на допросе сотрудничали со следствием, поэтому было принято решение их отпустить, применив меру о запрете на выезд. Они обязаны являться по запросу следственных органов", - пояснили в Генпрокуратуре.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом, который может достигать сотен тысяч леев.

Грозаву был вице-примаром молдавской столицы с декабря 2007 года до начала июля 2019-го, когда муниципальный совет решил отправить его в отставку.

В рамках расследования данного уголовного дело 9 сентября уже провели 21 обыск в примэрии, офисах, автомобилях и по месту жительства подозреваемых. Речь шла о расследовании схемы по отчуждению земель, принадлежащих местной администрации Кишинева.

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