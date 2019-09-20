15:45 20 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Петр Жардан

Парламент снял депутатскую неприкосновенность с Петра Жардана

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0

Пятеро молдавских парламентариев уже лишены депутатской неприкосновенности, из них четверо представляют одну фракцию.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Депутаты высшего законодательного органа страны проголосовали в пятницу за снятие неприкосновенности с парламентария Петра Жардана, представляющего фракцию Партии "Шор". Это решение поддержали 58 депутатов.

Концессия аэропорта Кишинева: депутаты обратились в Генпрокуратуру и НАЦ>>>

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал 19 сентября в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с депутата от фракции демократов Владимира Чеботаря и члена фракции партии "Шор" Петра Жардана. Парламентарии в четверг рассмотрели только первый запрос, лишив неприкосновенности Чеботаря. Второй запрос депутаты перенесли на 20 сентября.

"Выявлена необходимость проведение срочных мер по расследованию в отношении Петра Жардана. Поэтому прошу снять с него депутатскую неприкосновенность", - сказал на заседании парламента Робу. 

Обыски. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски в Молдове: проверки связаны с делом о концессии аэропорта Кишинева

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, также представляющих фракцию Партии "Шора".

А 15 августа депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Правительство отменило четыре решения о концессии аэропорта Кишинева
Официально: контракт о концессии аэропорта просят аннулировать через суд
Новые данные о концессии аэропорта Кишинева: доклад представили в парламенте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Влах рассказала о том, как автономия успешно договаривается с РФ – видео
Влах рассказала о том, как автономия успешно договаривается с РФ – видео
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков будет в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться