Парламент снял депутатскую неприкосновенность с Петра Жардана

Пятеро молдавских парламентариев уже лишены депутатской неприкосновенности, из них четверо представляют одну фракцию.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Депутаты высшего законодательного органа страны проголосовали в пятницу за снятие неприкосновенности с парламентария Петра Жардана, представляющего фракцию Партии "Шор". Это решение поддержали 58 депутатов.

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Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал 19 сентября в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с депутата от фракции демократов Владимира Чеботаря и члена фракции партии "Шор" Петра Жардана. Парламентарии в четверг рассмотрели только первый запрос, лишив неприкосновенности Чеботаря. Второй запрос депутаты перенесли на 20 сентября.

"Выявлена необходимость проведение срочных мер по расследованию в отношении Петра Жардана. Поэтому прошу снять с него депутатскую неприкосновенность", - сказал на заседании парламента Робу.

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, также представляющих фракцию Партии "Шора".

А 15 августа депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

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