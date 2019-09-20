МРЭФ: производители молока в Молдове надеются расширить экспорт на рынок РФ

Второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября, в нем участвуют тысячи делегатов.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Молдо-российский экономический форум предоставляет производителям из Молдовы прекрасную возможность для установления контактов с российскими экономическими агентами. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

"Нам нужно расширять возможности для экспорта, начиная с консервированной продукции и до сыров, — сказала Линте. — Будет интересно увидеть инвесторов на фермах в районах Молдовы. Я надеюсь, что будет создан технический комитет, а тема открытия рынков Российской Федерации и стран СНГ для нашей продукции успешно продолжится".

Второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября.

На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран. В рамках этой площадки работает более 10 секций, на которых ведутся дискуссии между представителями бизнеса двух стран. После обсуждений в группах переговорщики продолжают беседовать в двустороннем формате.

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Участники форума отмечают важность проведения подобных мероприятий, рассматривая их, как площадку для диалога между предпринимателями Молдовы и России и заключения бизнес-связей.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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