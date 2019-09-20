Директор "Железной дороги Молдовы" заявил, что уходит со своего поста

Свое решение Юрий Топалэ объяснил необходимостью перемен на предприятии и тем, что "нельзя оставаться на публичной должности вечно".

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Директор "Железной дороги Молдовы" (ЖДМ) Юрий Топалэ уходит с поста главы госпредприятия. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, приложив фотографию заявления об увольнении по собственному желанию.

Топалэ не объяснил причин своего ухода, ограничившись заявлением, что перемены — это естественная ситуация в деятельности предприятия.

"Никто не может оставаться на публичной должности вечно", - написал Топалэ. "Я ухожу не из-за городских легенд и сплетен, а потому, что перемены должны происходить", - добавил он.

Экс-директор ЖДМ добавил, что взял на себя управление железной дорогой в трудное время, когда работники не получали зарплату, а на предприятии происходили немотивированные увольнения. "Моей единственной целью было адаптировать железную дорогу к новым национальным и международным экономическим условиям", - заявил Топалэ.

По его словам, следующий руководитель обнаружит ряд проблем в деятельности железной дороги, однако увидит и "решения, которые уже реализованы".

"Руководству не придется нести на себе бремя долгов в сотни миллионов, им не придется восстанавливать отношения с внешними партнерами, им не придется искать деньги, чтобы выплатить долги по зарплате, они должны будут вернуть в два раза меньше кредитов, и в три раза меньше тратить денег на дизтопливо.

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По данным официальной статистики, в Молдове продолжается спад железнодорожных перевозок. В первом полугодии 2019 года зафиксирован рост объема грузов для всех видов транспорта, кроме железнодорожного. По железной дороге за этот период перевезли на 4,4 процента меньше грузов, чем в прошлом году и в 2,7 раза меньше, чем на автомобильном транспорте.

В то же время резко сократился и объем пассажирских железнодорожных перевозок, на 20 процентов по сравнению с первым полугодием 2018 года.

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