В центре Кишинева устанавливают спецобъекты: что говорят в примэрии

Столичные власти нашли выход: на самых оживленных участках Кишинева появятся спецобъекты, которые должны облегчить переход проезжей части лицам с проблемами зрения.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. На центральном бульваре в Кишиневе началась установка тактильных дорожек, которые должны облегчить переход дорожного полотна слабовидящим людям.

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Дорожки ярко желтого цвета появились на самых оживленных перекрестках центра молдавской столицы. К настоящему моменту такие объекты установлены у пешеходных переходов и возле остановок общественного транспорта на отрезках улиц А.С. Пушкина – Армянская – Измаильская – бульвар К. Негруцци.

"Работы по установке тактильных дорожек в исторической зоне продолжатся на улицах Тигина, Александру чел Бун и 31 Августа 1989 года после того, как перечисленные артерии будут полностью отремонтированы в рамках второго пакета проекта "Городские дороги", - сообщили в примэрии.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. А его общая стоимость, как ранее сообщалось, составляет 22 миллиона евро.

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