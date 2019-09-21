11:30 21 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Примэрия Кишинева

В центре Кишинева устанавливают спецобъекты: что говорят в примэрии

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
143 0 0

Столичные власти нашли выход: на самых оживленных участках Кишинева появятся спецобъекты, которые должны облегчить переход проезжей части лицам с проблемами зрения.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. На центральном бульваре в Кишиневе началась установка тактильных дорожек, которые должны облегчить переход дорожного полотна слабовидящим людям. 

В Кишиневе создают Службу защиты животных — теперь будет, к кому обратиться>>>

Круговое движение
© Sputnik / Евгений Биятов
Кишинев - город парадоксов, или Почему всех водителей пустили по кругу

Дорожки ярко желтого цвета появились на самых оживленных перекрестках центра молдавской столицы. К настоящему моменту такие объекты установлены у пешеходных переходов и возле остановок общественного транспорта на отрезках улиц А.С. Пушкина – Армянская – Измаильская – бульвар К. Негруцци.

"Работы по установке тактильных дорожек в исторической зоне продолжатся на улицах Тигина, Александру чел Бун и 31 Августа 1989 года после того, как перечисленные артерии будут полностью отремонтированы в рамках второго пакета проекта "Городские дороги", - сообщили в примэрии.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. А его общая стоимость, как ранее сообщалось, составляет 22 миллиона евро.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В столице наравне с маршрутками по дорогам рассекают лошади - что произошло


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 14 - 20 сентября
МРЭФ-2019: перезагрузка отношений Молдовы и России и новые проекты
МРЭФ-2019: перезагрузка отношений Молдовы и России и новые проекты
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков будет в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться