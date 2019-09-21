Стереть с лица земли: почему в Молдове исчезают культурные объекты

Молдова стремительно теряет памятники архитектуры. Государство не выделяет средств на их реставрацию. Найти спонсоров, заинтересованных в восстановлении культурного наследия не менее сложно.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Из 300 боярских усадеб, которые были построены на территории Бессарабии в дореволюционное время, в Национальном регистре памятников осталось всего 80. Более половины из них находятся в крайне плачевном состоянии, заявил директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Денег нет, и, скорее всего, не будет

Заброшенные усадьбы, имеющие статус охраняемых государством зданий, разбросаны по территории всей республики. Кишинев – не исключение. За Дворцом железнодорожников по улице Мэзилелор находится один из таких объектов. Годы, ветер, осадки и безразличие властей привели к тому, что усадьба, построенная в конце XIX века, сохранилась лишь на 10%. Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников считает, что главная причина, по которой Молдова теряет исторические ценности, заключается в менталитете.

"Мы, граждане Республики Молдова, не осознаем ценности культурного наследия, не осознаем, что это часть нашей идентичности и даже экономическая ценность", - поделился свои мнением Штефэницэ.

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По его словам, проблема заключается не в отсутствии законодательства, а в том, что оно не применяется.

"Согласно закону, центральные и местные органы власти ответственны за консервацию и реставрацию культурных ценностей. Но это все только на бумаге. Государство так и не запустило финансовый механизм по спасению этого наследия", - заявил собеседник.

С течением времени стоимость работ по реставрации только увеличивается. Например, на восстановление усадьбы по улице Мэзилелор необходимо порядка 30 миллионов леев.

Пишут проекты, но безрезультатно

Если Кишиневу теоретически по силам изыскать крупную сумму на реставрацию какого-либо памятника архитектуры, то маленьким селам это сделать намного труднее. Восстановить одну из красивейших усадеб – дом семьи Чолак-Мальски годами пытается примэрия села Бахмут. В советские годы в здании, построенном в стиле неоклассицизма, располагалась школа, и до начала 90-х оно находилось в хорошем состоянии. Сейчас строение сохранено лишь на 20%.

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"Единственная возможность для примэрии восстановить это здание – писать проекты и искать фонды. У местной администрации нет финансовых средств на реставрацию. Мы внимательно отслеживаем грантовые программы", - рассказал примар села Бахмут Игорь Годя.

По словам главы местной администрации, примэрия подавала заявки на финансирование реставрации усадьбы в 2016 и в 2018 годах. Проекты находились в листах ожидания, но зарубежные спонсоры ни один из них окончательно не утвердили. В Агентстве по реставрации памятников в свою очередь считают, что к восстановлению исторических сооружений надо привлекать бизнес.

Важно, чтобы здание было функциональным

Идею о том, что разрушающиеся памятники архитектуры можно передать в концессию экономическим агентам, озвучил Штефэницэ. Он считает, что в таких случаях следовало бы заключить проект частно-государственного партнерства с представителями бизнеса в обмен на реставрацию памятников архитектуры.

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"Если здание не функционально, а государство недееспособно и не может реставрировать культурные объекты, почему бы не отдать их экономическим агентам в концессию на 50 лет. Если есть бизнес-план, можно заключить контракт", - сказал Штефэницэ.

По его мнению, бизнес может реализовывать в старинных зданиях любые проекты – будь то отель, ресторан или винотека.

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