Санду: Плахотнюком могут заняться ФБР и ЦРУ, а его имущество в США конфискуют

По словам главы правительства Молдовы, американские чиновники заверили, что проанализируют просьбу Кишинева об оказании помощи в расследовании банковской кражи и отмывания денег, а также в привлечении к ответственности виновных в этом.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов. Об этом она сообщила в субботу на пресс-конференции, подводя итоги своего официального заокеанского визита.

Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти>>>

Она обратила внимание, "что у некоторых персонажей-бенефициаров кражи миллиарда есть внушительное имущество на территории США".

"На данном этапе будем работать вместе с молдавской прокуратурой и органами в США над тем, чтобы заморозить и затем конфисковать имущество тех, кто причастен к краже миллиарда. Если говорить конкретно, то речь идет о Владе Плахотнюке, у которого есть там имущество, и который должен вернуть государству то, что украл", - сказала Санду.

По ее словам, американские чиновники заверили, что проанализируют просьбу Молдовы об оказании помощи в расследовании банковской кражи и отмывания денег, а также в привлечении к ответственности виновных.

Уголовные дела на Плахотнюка

Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Ранее вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе подтвердил, что на имя бывшего лидера Демократической партии Молдовы открыто уголовное дело в Швейцарии.

Прокурор сообщил об уголовном деле, в котором фигурирует Плахотнюк>>>

Кроме того, в начале августа Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка. Правоохранительные органы РФ обвиняют его в руководстве международным наркосиндикатом.

Плахотнюк обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Кроме того, Плахотнюк является фигурантом уголовного дела 2018978175, полученного от румынских властей, по аспекту преступлений – формирование преступной группировки, шантаж, мошенничество и отмывание денег. По данным румынского портала G4Media.ro, в апреле 2017 года прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) возбудили дело в связи с созданием преступной группы, шантажом, мошенничеством и отмыванием денег после того, как бизнесмен Вячеслав Платон подал уголовную жалобу в этом отношении. Платон утверждал, что Плахотнюк организовал "захват" его бизнеса через молдавские власти. В феврале 2018 года DIICOT обратилась в Бухарестский трибунал с просьбой утвердить заявление о передаче уголовного дела в Молдову. Через несколько месяцев дело передали молдавским правоохранительным органам.

Банковский скандал

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владевшие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Нэстасе сообщил, когда Плахотнюка объявят в международный розыск>>>

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдовы на заседании 10 июня 2019 года принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK