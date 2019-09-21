Парламент принял решение: в Молдове вернули штрафы за это нарушение

Глава юридической комиссии пояснил, почему парламент решил дополнить Кодекс о правонарушениях и вернуться к штрафам за агитацию в "день тишины" накануне выборов.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Электоральная агитация на выборах и в "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. Парламент утвердил соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях республики в первом чтении.

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Как отметил автор поправок, глава юридической комиссии парламента Серджиу Литвиненко, "это технический проект, который предполагает дополнение Кодекса о правонарушениях положением о штрафе за агитацию в субботу".

"Мы изменили Кодекс о выборах и вернули "день тишины". В воскресенье, в день голосования, и накануне в субботу - это "дни тишины", когда запрещена любая агитация. В этом контексте мы изменили Кодекс о выборах. В Кодексе о правонарушениях есть лишь штрафы за агитацию в воскресенье - в день голосования. Предлагаем дополнить Кодекс о правонарушениях, чтобы штрафовать и граждан, которые прибегают к агитации и в субботу, то есть накануне выборов", - сказал Литвиненко.

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Таким образом, продолжение предвыборной агитации или агитации в поддержку проведения референдума в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования влечет наложение штрафа на физических лиц от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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