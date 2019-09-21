Выборы 20 октября: как будут выглядеть бюллетени для голосования

Разный цвет и размер: Центральная избирательная комиссия республики определилась с характеристиками бюллетеней для голосования.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила образцы бюллетеней для голосования на всеобщих местных выборах и новых парламентских выборах, намеченных на 20 октября 2019 года.

Всеобщие местные выборы

По решению ЦИК, каждый избирательный бюллетень будет разделен на прямоугольники 110 на 20 миллиметров, количество которых будет соответствовать числу конкурентов на выборах. Ширина бюллетеня составит 140 миллиметров, а длина - в зависимости от числа кандидатов.

Бюллетени планируется напечатать на непрозрачной (матовой) бумаге. К слову, они будут отличаться цвету. Так, для бюллетеней на выборах примара села (коммуны), города (муниципалитета) выбрали розовый цвет, примаров Бельц и Кишинева - фиолетовый, советников сельских, городских (муниципальных) советов - дымчато-серый, советников районных советов (муниципальных в Бельцах и Кишиневе) - бежевый.

На левой стороне каждого прямоугольника напечатают символ конкурента на выборах, в центре - имя и фамилию кандидата, название партии, общественно-политического движения, избирательного блока или надпись "независимый кандидат", а справа - кружок, в котором избиратель проставит печать с надписью "Votat".

Конкурентов на выборах впишут в избирательный бюллетень заглавными буквами одинакового размера в порядке, определенном жеребьевкой, проведенной окружными избирательными советами.

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Новые парламентские выборы

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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"У бюллетеней для голосования на новых парламентских выборах будут те же характеристики за исключением цвета - для них выбран бледно-коричневый. Окружные советы утвердят тексты избирательных бюллетеней, а решения представят в ЦИК в соответствии с установленными сроками", - добавили в ведомстве.

В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о том, баллотируется в примары Кишинева.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По 50-му округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

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На грядущих выборах нас ждут рекорды. К примеру, проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования.

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