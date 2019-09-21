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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

С генпрокурором Молдовы не все так просто: конкурс на этот пост отменили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Из-за того, что вступили в силу поправки в закон о прокуратуре, ранее объявленный Высшим советом прокуроров конкурс по отбору кандидата на пост генпрокурора пришлось отменить. Что будет дальше, рассказал глава юридической комиссии парламента.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Начатый Высшим советом прокуроров конкурс по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы остановлен. Об этом депутат, председатель юридической комиссии парламента страны Серджиу Литвиненко написал в субботу на своей странице в соцсети Facebook.

"Поправки в закон о прокуратуре опубликованы в Официальном мониторе. Это означает, что с сегодняшнего дня закон вступил в силу. Сегодня же инициированный Высшим советом прокуроров конкурс остановлен", - написал Литвиненко.

По его словам, "начинается самое сложное – "установление правил игры", утверждение состава комиссии по предварительному отбору, проведение так называемого предварительного отбора и определение как минимум двух кандидатов, достойных должности генерального прокурора Республики Молдова".

В понедельник, 16 сентября, депутаты высшего законодательного органа Молдовы приняли изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. За поправки проголосовали 55 парламентариев.

Министр юстиции Олеся Стамати, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главное новшество заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

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На объявленный ранее ВСП конкурс по занятию должности генпрокурора подали заявки семеро кандидатов.

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