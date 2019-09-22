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Новый праздник в Молдове: парламент решил, что будут отмечать в стране

CC0 / Pixabay / tigerlily713
Общество
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В законодательном органе рассказали, будут ли отдыхать граждане Молдовы на новый праздник, и как планируется отмечать эту дату.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Молдове появится новый праздник – Национальный день продовольствия, который будут отмечать 16 октября. Такое решение принял парламент большинством голосов.

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Авторами инициативы выступили депутаты Раду Мудряк, Владимир Боля, Александр Слусарь, Николай Чубук. Парламентарии предложили дополнить первый пункт постановления о памятных датах, праздниках и выходных днях. Цель этого проекта – "повышение уровня осведомленности общественности в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой".

"Чтобы было сразу понятно - это не выходной день. Это день, когда предлагается созывать дискуссионную платформу по вопросам продовольствия", - пояснил представлявший документ Мудряк.

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В ноябре 1979 года на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН решили ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия. К слову, празднуют его примерно в 150 странах, в том числе, и в Молдове. Теперь же предлагается ввести подобный праздник на национальном уровне.

По словам Мудряка, в ближайшее время ожидается визит экспертов FAO в Молдову.

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Как отметил депутат, каждый год по всему миру выбрасывается около 88 миллионов тонн продовольственной продукции. Причины – некоторые продукты довольно быстро портятся, производится неправильная оценка объема пищи, необходимой для ежедневного потребления, а также покупка лишней еды. 

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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, "сегодня необходимо продвигать "культуру потребления" в обществе, чтобы сократить объемы пищевых отходов, а также развивать и модернизировать агросектор с точки зрения обеспечения благополучия и повышения уровня жизни населения, особенно в сельской местности".

"Считаем необходимым установить праздничный день, посвященный продовольствию, чтобы повысить осведомленность общественности о важности инвестиций в сельскохозяйственный сектор на местном и международном уровне и продвигать "здоровое питание", - отмечено в тексте пояснительной записки.

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