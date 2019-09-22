На МРЭФ-2019 обсудили проблемы молдо- и русскоязычных СМИ в республике

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе завершился второй Молдо-Российский экономический форум, стратегическим информационным партнером которого выступило Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. Мобильная студия Sputnik работала прямо во Дворце Республики. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками МРЭФ, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

В рамках МРЭФ-2019 Sputnik организовал работу целой секции "Медиа в повестке сотрудничества".

"Участники секции подняли вопросы развития международного взаимодействия СМИ в контексте актуальных экономических, социальных, культурных и гуманитарных связей. Также особое внимание делегаты уделили вопросам применения двойных стандартов и дискриминации СМИ", - сообщил пресс-секретарь Sputnik Молдова Вячеслав Пержу.

Роль СМИ в развитии отношений между Молдовой и Россией

Обозреватель агентства Sputnik Александр Исаев напомнил, как началось охлаждение в торгово-экономических отношениях между Молдовой и странами СНГ, и прежде всего с Россией - одним из важнейших партнеров.

"У этого процесса есть четкая датировка — это середина десятых годов, когда Молдова вступила в процесс подписания соглашения о свободной торговле с ЕС", - сказал он, отметив мощнейший прессинг, когда партнерство с Россией в Кишиневе демонизировалось, а торговое соглашение с ЕС преподносилось, как рай земной.

По его мнению, резкое сокращение деловых и политических контактов восточного направления привело и к определенному перекосу и в сфере масс-медиа.

"Времена, действительно, меняются. Итоги успешного проведения заседания молдавско-российской межправительственной комиссии, итоги встреч в рамках второго Молдо-Российского экономического форума показали — новый, мощный импульс получили и двусторонние отношения Молдовы и России, и новые перспективы обозначились для нашей страны на рынках стран Евразийского экономического союза и государств СНГ", - отметил Исаев.

Как считает обозреватель Sputnik, можно прогнозировать, что уже в ближайшие месяцы и на протяжении всего следующего года информационный поток в области молдавско-российских отношений, не только в экономической сфере, возрастет в разы.

В погоне за плохими новостями и рейтингом

По мнению продюсера "НТВ-Молдова" Елены Пахомовой, необходимо акцентировать внимание на позитивной повестке, а не гнаться за высокими рейтингами.

"Сегодня отсутствуют позитивные новости. Многие СМИ гонятся за отрицательными материалами и новостями, и основная задача - вынести позитив за территориальные границы обоих государств", — отметила она.

Как считает журналист, главное – понять, на что есть спрос, и реализовать эти телевизионные проекты.

Противоречия в СМИ

Главный редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак считает, что СМИ играют огромную роль в межгосударственных связях и предотвращении конфликтов.

По его словам, сейчас журналистика, к сожалению, во многом скатывается к передаче того, что увидели, услышали, к определенным штампам. Как считает Калак, "из журналистики в полной мере уходит мысль, тональность, осознание тех процессов, которые происходят вокруг".

"В этом отношении, действительно, намного легче делить все на черное и белое: Евросоюз - хорошо, а Россия - плохо, Россия - хорошо, а Евросоюз - плохо. В этом контексте, да, если посмотреть в целом на информационное пространство Молдовы, то у нас куда больше позитивной информации о ЕС, и она практически отсутствует о ЕАЭС", - сказал он.

Как считает редактор газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс", в Молдове информационное пространство разделено, как и общество - есть румыноязычные спектры медиа, есть русскоязычные.

"К сожалению, мы редко пересекаемся. Допустим, если информация о России, то она в основном идет через русскоязычные СМИ и очень редко попадает в румынские. И наоборот. Мы говорим о том, что времена меняются, появляются тенденции к возобновлению полноценного сотрудничества", - сказал Калак.

По его мнению, это полноценное сотрудничество должно создавать сферу медиа. "Мы должны искать пути, чтобы больше общаться, больше обмениваться информацией и создавать совместные продукцию", - добавил он.

Ответственность СМИ

Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин отметил, что это большая ответственность перед обществом - давать информацию объективно и взвешенно.

"Нашими глазами по всему миру люди видят, что происходит в других странах и у себя", - сказал он.

По его словам, медиагруппа "Россия сегодня" – один из крупнейших медиахолдингов в России и в мире. "У нас две с половиной тысячи сотрудников, мы вещаем на 33 языках по всему миру", - подчеркнул Наймушин.

Как отметил представитель МИА "Россия сегодня", корреспонденты медиагруппы находятся во многих городах мира.

"Наша ответственность – это бремя, которое мы несем. Это огромное доверие, которое общество нам выделило. Как мы это делаем? Есть новостные ленты, есть сайты, в том числе, международное агенство и радио Sputnik, наши страницы в социальных сетях. Это десятки миллионов подписчиков, десятки миллионов ежемесячной аудитории, которые читают о том, что происходит", - сказал он.

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По его словам, это и фотобанки, которые используются по всему миру, – более двух миллионов уникальных фотографий, а также VR-проекты – новый формат современной журналистики.

"Мы абсолютно новым способом рассказываем аудитории, как развивается мир, какие загадки скрывает прошлое, как развивается космос. Количество каналов коммуникаций и то, как они развиваются, поражает. Угнаться за всеми ими потенциально возможно, но это крайне сложно. Я говорю не только о наших экспертах, о сотрудниках агентства, которые регулярно доказывают свой профессионализм, получая международные награды, становятся лауреатами всевозможных премий по всему миру. Мы видим своей задачей делиться тем опытом, той практикой, которые у нас есть", - подчеркнул Наймушин.

Он напомнил, что с прошлого года запущен уникальный проект SputnikPro. "Мы четко понимаем - с развитием независимых государств связи между народами прерываются и растет непонимание со стороны стран. И это касается, в том числе, журналистского сообщества", - добавил Наймушин.

По его словам, SputnikPro – это не про образование, это обмен опытом, практиками, экспертизами.

"Устами наших экспертов - опытных корреспондентов, фотокорреспондентов, дизайнеров, экспертов области IT - рассказываем о том, как развиваются современные медиа. Говорим о том, какие каналы коммуникаций сейчас популярны, как они развиваются, как мы видим работу в рамках этих каналов", - отметил представитель "Россия сегодня".

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При этом, как подчеркнул Наймушин, не устанавливается монополия на то, чтобы делиться опытом от единственного лица.

"Приглашаем экспертов от медиаиндустрии - внешних профессионалов, которые также рассказывают о своем опыте студентам, молодым журналистам, журналистам, представителям пресс-служб. Это абсолютно открытый формат", - пояснил спикер.

По его словам, на сегодняшний день свыше трех тысяч человек из 70 стран мира приняли участие в проекте SputnikPro.

"Он проходит регулярно, в том числе, и в Молдове. На наш взгляд, это правильно. Это наш вклад в развитие медиаграмотности, в сотрудничество между странами", - сказал представитель МИА "Россия сегодня".

Как подчеркнул Наймушин, у агентства достаточно большой пакет социальных проектов – "Социальный навигатор", "Найди меня, мама". Sputnik выступил международным информационным партнером фестиваля "ТЭФИ-Содружество". "У нас на 10 двуязычных сайтов Sputnik в этом году проходили трансляции, интервью, писались материалы о том, как все это было", - добавил он.

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Второй Молдо-Российский экономический форум прошел с 19 по 21 сентября в Кишиневе. На мероприятие прибыли ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты двух стран. В частности, участие в Форуме приняли президент Республики Молдова Игорь Додон, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков и другие.

Среди обсуждавшихся тем: торгово-экономическое сотрудничество России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма и агропромышленного комплекса. Кроме того, участники Форума работали над реализацией майского соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и регионами Молдовы.

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