В Налоговой предупредили: скоро некоторых жителей Молдовы ждут штрафы

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы обращает внимание, что 25 сентября истекает срок уплаты подоходного налога в рассрочку за третий квартал 2019 года.

Так, экономические агенты, применяющие общий налоговый режим (12% от налогооблагаемого дохода), обязаны уплатить 1/4 от суммы, рассчитанной как налог, подлежащий уплате за 2019 год, или налог за предыдущий год.

Согласно Налоговому кодексу, за неуплату или неполную уплату подоходного налога в рассрочку выписывается штраф. Он рассчитывается за период с даты, установленной для уплаты такого налога, до дня представления налоговой декларации.

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"Сумма недоплаты подоходного налога определяется как разница между налогом, исчисленным и уплаченным налогоплательщиком, и налогом, который он обязан уплатить", - сказано в тексте закона.

По данным информационной системы Налоговой службы, декларацию о подоходном налоге за 2018 год представили свыше 37 тысяч экономических агентов, из которых более 18 тысяч спрогнозировали уплату подоходного налога в рассрочку на общую сумму 1,9 миллиарда леев за девять месяцев 2019 года, что составляет 84% от общей предполагаемой суммы.

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