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Цех молочной продукции

Массивный импорт: почему в магазинах Молдовы так много иностранной "молочки"

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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С какими основными проблемами сталкиваются местные производители молока и молочных продуктов, рассказала представитель этого сектора.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Наплыв импорта молока и молочной продукции в Молдову остается довольно высоким, а экспорт отечественных товаров из данной категории оставляет желать лучшего. Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

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Эксперт обратила внимание на несколько основных проблем, с которыми сталкиваются местные производители.

"Первая проблема заключается в качестве и количестве сырья. Второе - массивный импорт из соседних стран. Это влияет на конкурентоспособность местных товаров. Нелояльная конкуренция молочных продуктов в сравнении с продовольственными товарами с содержанием молока и растительных жиров. А также экспорт. На данный момент у сектора практически нет рынков сбыта", - сказала Линте.

Готовясь к интервью, эксперт провела анализ импортной молочной продукции и предназначенной для экспорта. "Вышло четыре страницы по экспорту и 12 страниц по импорту. Вы понимаете, какие объемы", - отметила собеседница.

По ее словам, больше всего "молочки" поступает из Украины и Республики Беларусь.

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"Иногда эта продукция даже дешевле, чем товары местного производства. Низкая цена завозимой продукции объясняется производственными мощностями стран-экспортеров, а также протекционистской политикой в этих государствах по отношению к этому сектору", - отметила собеседница.

Каролина Линте
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Линте обозначила, что из себя представляет отечественный рынок молочной продукции. "Есть традиционная кисло-молочная продукция. Большинство местных предприятий производят ее. Срок хранения таких товаров составляет пять-семь дней. Есть брынза и сыры. И есть мороженое, в основе которого - молоко и пищевые добавки. Из всей гаммы производимой продукции в Россию мы экспортируем только сыры. Есть еще одно предприятие – крупный экспортер мороженого во франкоговорящие страны Африки", - рассказала она.

По словам собеседницы, для развития молочной отрасли в Молдове необходимы серьезные изменения.

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