Ах, эта свадьба - как сэкономить на организации торжества в Молдове

Осень в Молдове - пора свадеб: корреспондент Sputnik Молдова разбирался, как провести это торжество достойно, не прибегая к чрезмерным тратам.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Начало осени - пора свадеб в Молдове. Будущие молодожены должны знать ключевые моменты в организации свадьбы. А планирование бюджета мероприятия - один из главных секретов экономии. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала организатор свадеб Диана Жосу-Браниште. Однако, по словам собеседницы, все зависит от запросов и вкусов пары.

"Молодожены изначально должны определиться с бюджетом, с числом гостей. Необходимо подобрать место с учетом цены и качества услуг, определиться с ведущим, музыкальным коллективом, который планируется пригласить на мероприятие, со стоимостью фото и видеосъемки. Расходы зависят от того, как в общем молодые представляют себе будущую свадьбу", - рассказала собеседница.

И все же, как бы будущие молодожены не экономили, мероприятие на 80-100 человек обойдется им, как минимум, в 200 тысяч леев.

Чтобы максимально сэкономить, организатор свадеб порекомендовала начинать подготовку мероприятия за 6-8 месяцев до даты его проведения, в этом случае удастся учесть все нюансы будущего торжества.

Рассчитывая сыграть "скромную" и не дорогую свадьбу, в конечном счете придется потратить придется гораздо большую сумму, чем рассчитывали молодые люди, об этом рассказала корреспонденту Sputnik Молдова свадебный эксперт Кристина Подорникова.

"Молодоженам стоит понимать, что какая бы ни была свадьба, средняя ее стоимость от 10 до 15 тысяч евро.Это не зависит от того, будет 30 или 150 человек, так как от этого не зависит сколько будут стоить услуги фотографов или музыкантов. Иногда, молодожены заявляют, что свадьба — это их мечта, и им не важно, сколько это будет стоить. До сих пор многие родители оплачивают детям свадьбу", — рассказала собеседница.

Эксперт также рассказала о том, на чем можно сэкономить.

"Сэкономить можно на небольших подарках, которые молодожены часто покупают всем гостям. Также не стоит покупать слишком дорогие пригласительные. Иногда молодожены тратят большие деньги на то, чтобы оставить памятное пригласительное. На этом легко можно сэкономить", — заключила Кристина Подорникова.

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