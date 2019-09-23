Почему пользователям соцсетей из Молдовы надо опасаться тотального контроля

Не стоит слишком откровенничать в социальных сетях - такая вольность может сыграть дурную шутку с владельцем профиля.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Без интернета сегодня как без рук. Примерно так можно охарактеризовать современного человека. Действительно, практически вся жизнь нас с вами сегодня завязана на "глобальной паутине", через нее заказывают билеты на самолет, такси, общаются с близкими, находящимися за рубежом, и так далее.

Наверное, в мире не осталось практически ни одного человека, не знающего о социальных сетях. Миллионы людей имеют личные аккаунты на той или иной интернет-платформе. Не желая отставать от модных трендов, пользователи выставляют на своих страницах фотографии, рассказывают о предстоящем или прошедшем отпуске, описывая каждое событие из своей жизни.

Международный эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, какую опасность несет повышенная активность пользователя в соцсетях, можно ли за ним проследить тем, кто в этом заинтересован в силу различных причин?

"Пользователь, который создал себе страницу в каком-то из мессенджеров, в принципе, неплохо понимает, что это – закрытый код. Пользователь сознательно соглашается с условиями конфиденциальности, записанными в предварительном соглашении. Но буквально завтра вы можете установить в свой смартфон какую-нибудь программу или игру. Эти приложения получат прямой доступ к системе телефона и, соответственно, к этому же мессенджеру", - отметил специалист.

По его словам, приложения будут иметь прямой доступ к фотографиям и другим личным данным, которые содержатся в таком мессенджере.

Все записи, которые совершает пользователь соцсети, сохраняются в определенных папках, можно прочитать и собрать даже чаты, которые, как думает пользователь, никто не читает. Таким нехитрым и элементарным способом, как уточнил Руснак, и собирают личную информацию об определенном человеке все, кто в этом заинтересованы.

В свою очередь, эксперт в области IT Константин Склифос предупредил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что удалить всю информацию о себе из социальных сетей практически невозможно.

"Удалить свою учетную запись из поисковой системы очень сложно. К примеру, удалить свою страницу из Facebook практически невозможно. Европейское сообщество до сих пор занимается этим вопросом, что говорит о его большой важности", — отметил собеседник.

Собеседник подчеркнул, что, публикуя личную информацию в интернете, следует помнить: данной информацией могут воспользоваться мошенники, промышляющие на просторах глобальной паутины. Затем они могут использовать полученные данные для элементарного шантажа того или иного "юзера".

Бывает, что на личный номер телефона начинают приходить сообщения странного содержания. В такой ситуации многие задаются вопросом: "Как мой номер мог попасть в руки мошенников?". Константин Склифос дал ответ и на этот злободневный вопрос.

"Как правило, телефонные номера вскрываются целыми базами. Например, компании, которые проводят соцопросы, — откуда у них номера телефонов? Первый вариант — это получение информации через инсайдеров. Помимо этого, может быть открытая продажа данных. И последний вариант — это взлом компаний, владеющих базами мобильных номеров", — отметил эксперт.

Следует понимать, что, если ваш номер мог попасть к компании, проводящей соцопросы, с таким же успехом он может попасть и к злоумышленникам.

Конечно, для того чтобы полностью обезопасить себя от кражи своих персональных данных, нужно, наверное, полностью отказаться от использования социальных сетей. Но, так как они уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, стоит просто тщательнее обдумывать, какую информацию о себе можно выложить в интернет, а какую не следует вовсе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK