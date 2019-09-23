В Молдове появится еще один "светлый город" - что ожидает Комрат

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Очередной грант на сумму в пять миллионов леев привлечён руководством примэрии Комрата и будет направлен на освещение города.
За последние два года в Комрате были установлены и заменены тысячи новых LED-ламп ночного освещения.
Проект направлен на оснащение новыми фонарями центральной улицы Ленина. Затронуты будут еще несколько периферийных улиц.
Как рассказал новостному порталу gagauzinfo.md кандидат в примары Сергей Анастасов, лампы будут устанавливать на тех улицах, где освещения нет совсем, и меняться там, где освещение слабое.
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Власти Комрата намерены завершить работы до конца этого года.
В настоящее время муниципий Комрат освещён на 95 процентов, а по завершению проекта город будет оснащён на все 100 процентов новыми LED- лампами.
Напомним, в 2018 году по официальным данным муниципий Комрат входил в топ наиболее освещенных молдавских городов и сел Молдовы.
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