Темно и ни капли живительной влаги - где в Кишиневе отключат воду и свет

Для жителей некоторых улиц Кишинева понедельник начинается не так светло - поставщики электричества и воды предупредили об отключениях.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Поставщик воды предупреждает об отключениях в понедельник. По информации, распространенной предприятием "Apă-Canal Chișinău", на 23 сентября запланированы ремонтные работы на улице Измаильской. В связи с этим воды не будет по адресам - Измаильская, 98, 98/2, 100, 100/2, 106/2, 108.

Подача воды будет приостановлена с 08:45 до 16:45 часов. Поставщик обещает восстановить водоснабжение указанных многоэтажек ближе к вечеру. Таким образом, до 18:00 часов питьевая вода вновь появится в кранах кишиневцев.

За дополнительной информацией жильцы многоквартирных домов могут обращаться, набрав номер диспетчерской службы 022-25-66-66.

В свою очередь, поставщик электроэнергии Union Fenosa сообщает о том, что в столице по ряду улиц секторов Центр и Чеканы временно прекратят подачу электроэнергии. На предприятии объясняют временные неудобства проводимыми ремонтными работами.

В секторе Центр свет отключат по следующим адресам: ул. Измаильская 21, 23, 23B, 25, 27, 27/1, 33, 54 - с 09:00 до 17:00 часов.

на Чеканах электроэнергии не будет по улицам: Думбрава Рошие 18, Флорень 1A, 2, 2A, переулок Мерень 1, 4-16, Подул Ыналт 9, Вадул луй Водэ 62, 62/2, 62/3, 19-31, 30-50, 68, 999, 9999, В. Варзару 1, Васлуй 1-11, 2-12, В. Бузеску 1-7, Будешть 1-35, 24-32, Кэлугэрень 1-11, 2-14 - с 09:10 до 16:00 часов.

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