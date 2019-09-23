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Дыра в центре европейской столицы - Кишинев "вопит" о необходимости изменений

CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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В самом центре молдавской столицы можно зачастую увидеть картины, которые свидетельствуют о том, что город давно нуждается в тотальном ремонте и генеральной уборке.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik, Андрей Петрик. На протяжении последних двадцати лет Кишинев и его жители не раз слышали громкие лозунги о "европейской столице", модернизации города и так далее. Однако все это время положение дел оставалось практически неизменным. Да, в городе внедряли некоторые преобразования, старались отремонтировать автомагистрали и оборудовать скверы. Но, по словам кишиневцев, это лишь капля в море. 

Сегодня в разных точках города можно найти свидетельства тотальной бесхозяйственности, воочию убедиться, что дела в коммунальном хозяйстве города были пущены практически на самотек.

Как характеризующую данное положение дел картину можно увидеть в самом центре молдавской столицы - возле центрального автовокзала. Прореха в дорожном покрытии настолько глубока, что ушлые уличные торговцы и местные жители, которые воспринимают эту яму просто как мусорку, до краев набили ее отходами. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных.

Особенно поражает оно приезжих. Гость из соседней Украины, с которым удалось пообщаться корреспонденту Sputnik Молдова был удивлен такой бесхозяйственности прямо в центре города, он указал, что где-где, а под самым носом у приезжих эту яму можно было бы и заделать. 

"Конечно, когда человек приезжает в чужой город и видит такие разбитые дороги, у него складывается общее впечатление о хозяйствовании коммунальных служб. Это первое впечатление может быть и ошибочным, но твердо закрепляется в воображении", - рассказал собеседник. 

Ну, а пока иностранцы удивляются, дыра в дорожном покрытии продолжает зиять и напоминать - так дальше в городе дела идти не могут.

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Теги:
Центр, ремонт, дорога, инфраструктура, Кишинев


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