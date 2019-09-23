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Информационная система, иллюстративное фото.

Как быстрее и проще всего выяснить нужный адрес в Молдове - видео

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Информация об адресах, зарегистрированных в Молдове, станет доступнее для граждан, появилась единая автоматизированная система.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Всю информацию о владельцах недвижимости в Молдове, зарегистрированной в республике, включили в единый государственный перечень всех административно-территориальных единиц страны, отмечает Sputnik.md.

Единый список всех адресов вводится в Молдове впервые.

Теперь это - автоматизированная информационная система, цель которой заключается в том, чтобы систематизировать имеющуюся информацию о гражданах страны и их месте жительства и работы. Также задачей формирования такого перечня является свободный доступ граждан к необходимой информации, носящей публичный характер. 

Любое физическое или юридическое лицо в республике сможет бесплатно воспользоваться электронной системой, чтобы узнать необходимую информацию. Более детально с работой информационной системы можно ознакомиться на сайте Агентства публичных услуг, на котором размещен обучающий видеоролик.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечено, что "система будет единственным источником публичной информации, касающейся адресов, зарегистрированных в Республике Молдова, а эти данные также смогут использовать государственные учреждения и службы".

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Теги:
Молдова, информация, адреса


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