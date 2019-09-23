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Самолет

Секвестром по Air Moldova: что заявили в Антикоррупционном центре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В правоохранительных структурах республики рассказали подробности, почему было принято решение наложить секвестр в отношении имущества главной авиакомпании Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы применили секвестр на уставный капитал национального авиаперевозчика Air Moldova. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны в понедельник.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
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"Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционная прокуратура применила на этой неделе секвестр на сумму в 301,6 миллиона леев в рамках дела, в котором рассматривается отмывание денег в особо крупных размерах в приватизации ГП Air Moldova", - сообщили в НАЦ.

По данным ведомства, речь идет о фиктивных транзакциях, которые привели к приватизации авиакомпании.

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"Чтобы избежать риска отчуждения имущества компании применяется секвестр на уставный капитал предприятия на сумму 301,6 миллиона леев", - отметили в Антикоррупционном центре.

В структуре напомнили, что по запросу Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества проведены параллельные финансовые проверки по нескольким уголовным делам, которые касаются коррупционных действий, трафика людей, незаконного оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов и так далее.

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Теги:
секвестр, имущество


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