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Хакер

Пользователям интернета надо быть начеку - эти пароли самые небезопасные

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Общество
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Есть целый ряд паролей, которые небезопасно использовать - специалисты провели соответствующее исследование и выявили уязвимости, которыми пользуются хакеры.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.

Для эксперимента специалисты создали "приманку" для злоумышленников, имитировавшую сигнал устройства из Сети – роутеров, камер или других гаджетов.

Хакеры пытались получить к ним доступ, вводя любую комбинацию логина и пароля, сообщает РИА Новости.

Facebook
CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
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После этого компания провела анализ того, какие комбинации использовались чаще всего. Всего в эксперименте "приняли" участие более 14 тысяч человек.

Оказалось, что в 25,6% случаев при подборе хакеры оставляли поля логина и пароля пустыми. Следующими по популярности стали комбинации, которые устанавливаются еще при производстве - это комбинации "admin/QWestM0dem" и "admin/airlive" (24%). При этом на третьем месте (23,4%) оказались стандартные сочетания "admin/admin", "support/support" и "root/root".

По мнению специалистов Avira, проблемы с небезопасными паролями по большей части связаны с производителями гаджетов, а не с пользователями, которые ленятся менять стандартные комбинации. Так, обычные люди зачастую не задумываются об угрозе хакерских атак, считают в компании.

"Мы не можем ожидать, что пользователи зайдут в настройки и изменят конфигурацию протоколов, о которых даже не слышали", - заключили в Avira.

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Теги:
безопасность, пароли, пользователи соцсетей, интернет


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