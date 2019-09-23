Ускорение скорой помощи: что в Приднестровье предпримут для этого

Мера по улучшению быстроты работы скорой как одна из самых важных прописана в Концепции развития здравоохранения в Приднестровье на 2019-2026 годы.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Создание единой диспетчерской системы станет одной из важных мер в централизации скорой медицинской помощи, которую предполагается провести в Приднестровье в рамках Концепции развития здравоохранения на 2019-2026 годы. Как рассказали в пресс-службе минздрава, варианты внедрения такой меры рассматривают в Республиканском центре скорой медицинской помощи. Свои программные решения уже презентовали две крупнейшие российские организации.

"Мы считаем, что объединение диспетчерской службы - эта эффективная система. Нами был изучен опыт других стран, где этот проект показал хорошие результаты, - подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Калалб.

Круглосуточно в Приднестровье дежурят 32 бригады, они входят в состав 7 структурных подразделений. Их планируют объединить, чтобы вызовы со всего Приднестровья поступали в одну диспетчерскую службу. Это даст возможность определить, какая бригада сможет добраться до пациента быстрее.

"Мы сможем оптимизировать процессы приема и распределения вызовов. Это улучшит работу не только диспетчеров службы, но и всех работников выездных бригад скорой помощи", - отметил начальник Главного управления организации здравоохранения минздрава Анатолий Бугор.

Как говорят специалисты, единая система диспетчеризации скорой медпомощи позволит в режиме реального времени просматривать на карте историю перемещений карет скорой, рассчитывать оптимальный маршрут к месту вызова, формировать отчетность с высокой степенью визуализации и многое другое.