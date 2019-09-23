В каждом городе – по фонтану: где еще в Приднестровье они появятся

Фонтанный комплекс недавно был открыт в главном городе региона – Тирасполе, на днях появился он и в Слободзее. Но на этом планы приднестровцев по такому украшению городов не исчерпаны.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. План по благоустройству парковых зон и мест проведения досуга включает установление фонтанных комплексов практически во всех городах Левобережья. Об этом говорилось на совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с главами администраций городов и районов региона.

Первый фонтанный комплекс на территории Приднестровья появился в Тирасполе. Его торжественное открытие прошло в первые дни осени. На днях Слободзея отпраздновала свой 250-летний юбилей. К праздничной дате приурочили открытие аркадного комплекса и запуск фонтана в центре города. Комплекс увенчан восемью арками, которые в темное время суток будут подсвечиваться разноцветными фонариками, а в середину фонтана установили оригинальную скульптуру влюбленной пары, скрывающейся от дождя под зонтом.

Тирасполь и Слободзея – не единственные города, которые намечается украсить подобной достопримечательностью. В 2020 году фонтанные комплексы должны появиться в Григориополе, Дубоссарах и Каменке.

Как отметили в пресс-службе приднестровского лидера, Красносельский также интересовался ходом работ по восстановлению городского кинотеатра "Восток" в Григориополе. Замглавы города Инесса Студинская рассказала, что в этом году будет проведен первый этап. Предполагается, что в следующем году кинотеатр уже будет сдан в эксплуатацию.